Nueva cabeza de la salud da a entender que los doctores Ríos, Hurtado y Chang se quedan para seguir luchando contra el Covid-19

Desde el hospital El Remanso, Marcelo Ríos, ex Secretario de Salud interino, pasó la posta de forma simbólica al nuevo secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación Fernando Pacheco, que, a partir de la fecha, es el responsable del área de salud del ente departamental.

“Salud no puede tener pausa, por lo tanto, lo primero que se ha determinado es la buena coordinación y la visita de los diferentes centros de vacunación, como también a algunos hospitales y todas las unidades de la Secretaría de Salud y políticas sociales, para asegurar que toda la gestión pública que se está haciendo tenga continuidad”, expresó el galeno que también ocupó el cargo de director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) en la gestión del gobernador Rubén Costas.

Ríos deseó éxito a las nuevas autoridades y aprovechó para recordar que se debe exigir más vacunas para Santa Cruz.

Pacheco, que acudió al centro de salud acompañado del nuevo director del Sedes, Erwin Viruez; del director de Gestión Hospitalaria, Edil Toledo; y del director de Políticas Sociales, Freddy Jiménez, valoró el trabajo de Ríos y de las autoridades en las provincias y destacó la coordinación con el Ministerio de Salud.

“Esa es la gestión que queremos hacer, demostrar que se puede coordinar con las autoridades de los otros niveles. Gratamente me encuentro con una buena atención a los pacientes; no he visto colas, estamos mejorando en ello. Si tenemos mayor cantidad de dotación de vacunas, no duden que los puntos de vacunación se van a duplicar. Es una de las primeras medidas que vamos a asumir”, expresó Pacheco.

La nueva autoridad dejó entrever que los funcionarios de la gestión anterior continuarán trabajando en la actual.

“La salud no tiene que tener ni un minuto de pausa, el cambio no significa parar, sino seguir y mejorar lo que se tenga que mejorar. Creemos que haremos un buen equipo, con los doctores Marcelo Ríos, Carlos Hurtado y Boris Chang. Ellos están aportando y despojándose de cualquier color político, solo siendo responsables con el pueblo.

Asimismo, indicó que invitará al ministro de Salud Jeyson Auza o, de lo contrario irá a La Paz para solicitar una reunión con fines de coordinación acerca del cronograma de vacunación a escala nacional. También señaló que buscará reunirse con las autoridades municipales del área con la misma finalidad.

