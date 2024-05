Nueva víctima de falso médico pide ayuda: “Casi me mata cuando me hizo dos estudios, ahora lucho por vivir”

Zulma Borda, de 25 años, llegó a la capital cruceña proveniente del municipio de Vallegrande para denunciar al falso médico chileno, Christian Emilio Gosen, porque la dejó con secuelas, luego de haberle practicado dos estudios médicos. Zulma ahora lucha por sobrevivir.

La joven comenta que en el hospital de Vallegrande le dijeron que sufría gastritis y le recomendaron que se realizara un estudio con un médico especialista en gastroenterología. Luego se enteró de que Gosen realizaba análisis y operaciones a bajos costos y acudió a su consultorio en Santa Cruz de la Sierra.

“Casi me mata cuando me hizo dos estudios, porque al parecer me puso mucha anestesia. El falso médico me hizo colonoscopia y endoscopia en abril de 2023, pero a mí me dieron dos crisis, que asustaron hasta a la enfermera porque empecé a botar sangre y me desmayé”, relató la víctima a EL DEBER.

Zulma dice que bajó ocho kilos luego de que fue atendida por el falso médico (En la izquierda una foto del año pasado y a la derecha una actual)

Zulma indica que luego de ese suceso se negó a operarse, por temor a perder la vida, y recuerda que el falso médico chileno le insistía para que se sometiera a una intervención quirúrgica.

“Me dijo que me tenía úlcera sangrante en mi intestino y que tenía que operarme si quería vivir; pero más bien yo no quise porque de seguro me mataba”, señaló.

Ahora la joven sufre de secuelas que le provocaron la pérdida de ocho kilos y pide ayuda económica a la población para hacerse un nuevo estudio médico. Además, señala que presentará una denuncia formal ante la Policía contra Christian Emilio Gosen.

“Por favor, pido que me brinden ayuda, o que algún médico especialista me atienda porque quiero vivir, y las secuelas que me dejó ese falso médico me han dejado muy mal y sin dinero. A él le pague más de 15 mil bolivianos y ahora solo vivo con dolores estomacales”, relató.

Para ayudar a Zulma las personas pueden comunicarse al número 71378602.