Nuevo arzobispo cruceño: “Si realmente somos un Estado Plurinacional, que se tome en cuenta a todos”

René Leigue Cesari, nuevo Arzobispo de Santa Cruz de la Sierra, fue presentado públicamente este viernes, 22 de abril, en conferencia de prensa. Anticipó un trabajo muy ligado al área rural y a los pueblos indígenas, y no eludió referirse a temas sensibles en el país.

Defendió las exigencias que tienen las naciones originarias, enfatizando que solo exigen lo que les corresponde y nada más. Instó a las autoridades a conocer y atender sus demandas, porque son parte del país.

“Siempre se ha estado pidiendo, no piden más de lo que les corresponde, no exageran, piden lo que les toca, eso es lo que no se les entiende, no se les escucha (…) Si realmente somos un Estado Plurinacional, entonces, que se tome en cuenta a todos. Lo que ellos exigen y van a seguir exigiendo, hacen sentir sus necesidades”, dijo monseñor Leigue.

El arzobispo admitió que debe seguir el camino que dejan “grandes personajes”, como el cardenal Julio Terrazas y su ahora antecesor, Sergio Gualberti. Comprometió dar continuidad a sus obras y trabajar de la mano con la población.

“Es bastante amplia la arquidiócesis, tiene bastantes desafíos, hay bastante por hacer, uno no viene a destruir lo que hay, no vengo para decir que eso no sirve o fue hecho mal, vengo para construir y aportar en lo que hace falta (…) Todos estamos invitados a caminar juntos, a trabajar por el reino de Dios y todos serán bienvenidos”, remarcó.

Leigue también se refirió al debate que se instala por la realización del Censo de Población y Vivienda, consideró que algunas cosas aún no están totalmente definidas y pueden corregirse, a tiempo de instar a que la labor beneficie a toda la ciudadanía y no solo a ciertos sectores.

“El Censo es para ver cuántos somos, qué necesitamos, en qué realidad nos encontramos, todo esto es importante para todos nosotros, el Estado debería estar muy interesado, hay que seguir apoyando, no vamos a sacar ventaja ni unos ni otros, si sacamos ventaja tiene que ser para todos”, manifestó.