Nuevo cuarto intermedio en el bloqueo en Mora, solo hasta la medianoche; mañana habrá otra reunión con el INRA

La decisión dse dio luego que llegó un importante contingente policial, pues al finalizar la tarde de este miércoles 5 de octubre (tercer día de bloqueo), 11 contingentes de la Utop arribaron a tres kilómetros de la zona de conflicto , Francisco Mora, con la orden de desbloquear la ruta si la comunidad Perseverancia no accedía a un cuarto intermedio o a desbloquear la ruta.

Al término de una reunión de la capitanía Tokovo Mora, la vocera, Irene Potty, aclaró: "no estamos divididos como capitanía, los bloqueadores no tienen una estructura orgánica ni están afiliados a la capitanía. Utilizan a hermanos guaraníes para hacer su reclamo. Acabamos de decidir que si no intervienen autoridades o la policía, nosotros mismos vamos a desbloquear".