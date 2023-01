"Nunca había sentido tanto miedo", el relato de unas jóvenes que denuncian agresiones físicas y psicológicas por parte de la Policía

Un grupo de chicas denunció haber sido víctimas de agresiones físicas y psicológicas por la Policía, tras ser arrestadas la madrugada del pasado 1 de enero. Ellas afirman haber asistido hasta El Cristo Redentor para ayudar a quienes estaban siendo afectados por los gases lacrimógenos, pero terminaron detenidas en el Comando Departamental.

Los moretones en algunas partes de su cuerpo todavía se pueden ver, pero no han acudido ni lo harán a la Policía a denunciar el hecho. "Sería en vano, a quiénes vamos a acusar", afirman las jóvenes

"Fueron las horas más largas de mi vida. Me insultaron y golpearon como les dio la gana; nunca había sentido tanto miedo", así inicia el relato recogido por EL DEBER de una de las afectadas. Ambas jóvenes acudieron a la zona de El Cristo Redentor con algo de leche y vinagre para socorrer a los afectados con los gases lacrimógenos.

"Habían convocado para la medianoche a una vigilia, luego se supo que hubo represión policial con uso de agentes químicos. Después, de la nada, los policías se replegaron, eso hizo que la gente se acerque aún más al Comando y en cuestión de minutos, como si se tratara de una emboscada salieron todos a 'cazar' a personas", refiere una de las jóvenes. 

Asimismo contó que ella y sus amigas corrieron hasta cerca del atrio papal. "Sabíamos que nos encontrarían, pero por lo menos estábamos resguardadas de los petardos, gases y objetos que se lanzaban", aseguró.

Tal y como se temían, cuando eran aproximadamente las 02:00 las jóvenes fueron capturadas por efectivos policiales. "Los que nos agarraron eran hombres y comenzaron a gritar: 'son féminas'. En ese momento pensé que íbamos a tener un mejor trato, pero en su lugar vinieron policías mujeres, nos agarraron, nos golpearon e insultaron de la peor manera", afirmó.

El testimonio sigue narrando los hechos vividos por este grupo de jóvenes. Mostraron a los policías que solo tenían su celular, leche y algo de vinagre en las manos, no tenían armas ni objetos contundentes. Pero desde que las uniformadas las tomaron, les jalaron el cabello, las golpearon en el rostro, las piernas, los brazos, desde el altar papal hasta que llegaron al Comando. "Es más, les pedían a sus camaradas que nos patearan. 'Ahora pues, dónde está su Camacho. Para qué vienen", serían los gritos que escuchaban las jóvenes durante su arresto.

De acuerdo con la versión de la otra joven, una vez llegaron al Comando se dieron cuenta de que no eran las únicas. "Habían decenas de chicas y chicos en el lugar, los tenían en el piso o donde podían ponerlos. Se los llevaban de a uno para supuestamente tomarles la declaración. Nos revisaban y preguntaban de todo", aseveró.

"Todo era obscuro, ya imaginé lo peor. Hasta que apareció un hombre. Uno vestido de civil que le dijo a la 'paca' que dejara de golpearme, que no fuera abusiva. Me dejaron en paz un rato y de ahí me llevaron para que 'hable'. Revisaron mis datos en el Segip, me preguntaron si tenía vehículo, dónde trabajaba, para quiénes". Los testimonios de las dos jóvenes coinciden en gran parte con los hechos vividos.

Pasaron varias horas hasta para convencer a los policías de que no sabían ni tenían nada que ver en el enfrentamiento.

"A punta de insultos y amenazas querían que yo diga algo. Me preguntaban si alguien nos pagaba, si nos mandó alguna persona en específico, etc. Yo me desesperaba, porque solo fuimos a ayudar con un poco de leche y vinagre", afirmó la joven una vez más.

Una de las dos jóvenes, recuerda que recibía golpes en la nuca. Por su gran altura, trataban de doblegarla de cualquier modo. En un momento determinado, cuando ambas estaban retenidas en el Comando, se llevaron a una de ellas. "Entré en pánico, me desesperé al no saber de ella. Luego apareció el mismo hombre, bien vestido, no se si era Policía pero estaba de civil y me ofreció ayuda. No sabía qué responder, terminé contestando que sí", explica.

El relato de las chicas no es el único que se ha recabado los últimos días. Puesto que también un joven asegura haber vivido en carne propia torturas de parte de la Policía.

Para eso de las 05:00, algunos de los arrestados esa madrugada fueron trasladados hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, otros fueron liberados una hora más tarde.



"Los peores insultos, amenazas de muerte las viví de la Policía. Me agarraron cuando salía a trabajar, no tenía nada que ver. Me capturaron, me taparon la cara con un cartón y me rociaban alcohol, me decían que me iban a prender fuego. Fueron las dos horas más largas de mi vida. Se quedaron con mi celular, mi bicicleta y mis zapatos", comentó un joven que fue arrestado el 31 de diciembre a las 17:00 por la avenida Ovidio Barbery.

Este muchacho también asegura que junto a él, habían como mínimo otras cien personas más, entre jóvenes, adultos y hasta personas de la tercera edad. "En lo poco que logré ver, éramos hartos", afirmó a tiempo de remarcar que él fue uno de los pocos que logró salir del lugar dos horas más tarde.

Desde el pasado 28 de diciembre, Santa Cruz vive jornadas violentas por las represiones policiales que se han concentrado en la zona de El Cristo Redentor, ante la manifestación de la ciudadanía que exige la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho.









Prueba de los golpes que las chicas recibieron de parte de la Policía





