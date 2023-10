“Ojalá aprendan a separar su basura": Los recolectores que encontraron en el reciclaje una fuente de ingreso

Según contó, por cada viaje que realiza saca Bs 50 y semanalmente logra juntar Bs 400. “Para mí está bien. Es un ingreso extra aparte del sueldo. Tenemos que esforzarnos porque si no reciclamos no ganamos. Lo único que puedo decir es darle las gracias a Dios, pedirle que me mantenga con buena salud y que me siga dando el trabajito que tengo.”