Operativo aduanero que dejó un muerto se ejecutó sin orden de allanamiento

Escucha esta nota aquí

Registros de la justicia en Santa Cruz establecieron que se ejecutó sin orden de allanamiento el operativo de fuerzas conjuntas contra el contrabando, en que participaron civiles de la Aduana y militares y que terminó con un estibador muerto a bala.



Las revelaciones surgen después de que autoridades del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas y la titular de la Aduana, Karina Serrudo, justificaran la acción de las fuerzas conjuntas, al indicar que fueron atacados por grupos de contrabandistas.

Ambas autoridades aseguraron que la acción se desarrolló cumpliendo con todos los protocolos establecidos, como la orden de allanamiento y otros.

Los titulares de la Aduana y del viceministerio, justificaron que los militares se vieron obligados a usar sus armas de reglamento en defensa propia al detectar que un camión de contrabandistas amenazaba la integridad del personal en la zona del séptimo anillo del Cambódromo. Como consecuencia se lamentó la muerte del estibador Jorge Alberto Flores, de 26 años.

La orden de allanamiento

El DEBER logró acceder a documentación sobre las diligencias que realizaron la Aduana y la Fiscalía para solicitar la orden de allanamiento.

El pedido de una orden judicial para el allanamiento por parte de la Fiscalía y la Aduana ingresó a ventanilla del Palacio de Justicia a las 8:30 del miércoles 20. Radicó en el juzgado cautelar de la jueza Anahí Añez, ella la analizó y firmó la misma alrededor de las 9:00.

El martes en la noche la jueza recibió llamados telefónicos de ejecutivos de la Aduana, que pedían la orden judicial de allanamiento, cuando se encontraba fuera de servicio en su casa.

Un reporte oficial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), señala que el hecho lamentable de la muerte después de una persecución por parte de militares y civiles de la Aduana, se registró a las 3:00 de la madrugada del miércoles 20.

La orden de allanamiento fue firmada por la justicia a las 9:00 del miércoles, o sea seis horas después de ejecutarse el operativo con saldo del estibador muerto, producto de disparos de arma de fuego.

La voz del ministro de Gobierno

En rueda de prensa, el miércoles a las 20:00, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que “al no llegar la orden de allanamiento, la Policía se retiró del lugar de vigilancia y no actuó en la acción. A las 3:00 de la madrugada salió el camión del domicilio y el actuar de militares y civiles es un tema que se desconoce y se debe aclarar en las instancias correspondientes”. Del Castillo ratificó que la Policía no actuó en el hecho.

Militares a la justicia

La Fiscalía de Delitos Contra la Vida, dirigida por Windsor Ortiz, imputó por homicidio a un capitán y dos suboficiales del Ejército, al encontrarse suficientes indicios de haber participado en la acción y disparar sus armas de fuego. El fiscal fundamentó que se realizaron los peritajes y hay evidencias que ellos efectuaron disparos que provocaron la muerte del estibador.

Asimismo la Fiscalía secuestró armas de uso militar. Los imputados y las armas serán presentadas hoy a las 9:00 ante la jueza cautelar Marianela Salazar.

La Fiscalía confirmó que inicialmente fueron detenidas 12 personas, pero que después se aprehendió a los militares y otros tres civiles que serán imputados por delito de contrabando en otro juzgado.

Los demás detenidos acusados de contrabandistas fueron liberados, al no encontrarse sobre ellos indicios de culpabilidad. “Hay dos funcionarios aduaneros que escaparon del lugar y sobre quienes se siguen las investigaciones.

Hay informes policiales de que los detenidos acusados por contrabando sufrieron maltrato físico. “Es una pena, estas personas a las que la Aduana los acusa de contrabandistas están muy golpeadas, es una lástima”, dijo un policía.

Las pesquisas señalan que personal aduanero y militar hacían vigilancia en un depósito de mercadería de contrabando. Los supuestos contrabandistas se dieron cuenta y salieron en un camión con placa 483-GAU.

Los familiares del estibador, clamaron justicia. Reyes Parada, tío del fallecido, dijo que “Jorge Alberto, era un humilde cargador que se ganaba la vida de esa manera. “Los militares le dispararon sin clemencia y lo mataron, no tuvieron compasión, esperamos que la justicia llegue a los militares y a los de la Aduana”, dijo Reyes Parada.

Lea también Santa Cruz Fiscalía abre dos investigaciones por el operativo de la Aduana y aprehende a 6 personas, 3 de ellos son militares En primera instancia, 12 personas fueron arrestadas, seis de ellas militares. Los civiles aprehendidos son el chofer, que tiene antecedentes por contrabando y los otros dos son estibadores que también estarían favoreciendo a este delito

​

Lea también PAÍS Autoridades dicen que camión intentó romper el cerco y por eso abrió fuego contra sus llantas y tanque de combustible (VEA EL VIDEO) El viceministro de Lucha Contra el Contrabando y la presidenta de la Aduana justifican el operativo del miércoles en Santa Cruz. Una persona resultó fallecida producto de la intervención