Operativo de Espacio Público termina con al menos cuatro lesionados: un comerciante tiene un corte en la mano que llega al hueso

Robert y Blanca estaban trabajando en la tienda que tienen en un comercial en la zona de La Ramada, cuando un grupo de funcionarios municipales llegaron para observar que tenían mercadería en la acera . Sin embargo, la acera es espacio público y eso, llamado desdoble, no está permitido.

Sin embargo, según su versión, los funcionarios fueron agresivos, les gritaron y tiraron sus cosas al piso. Eso provocó que Robert se enojara y empujara a alguno de ellos. De ahí en más todo fue golpes, empujones y cortes… No saben cómo sucedió, pero Robert terminó con un corte profundo en la mano izquierda. Blanca refiere que los funcionarios salieron corriendo y se fueron a las oficinas municipales de la exterminal.

El médico que lo vio indicó que el corte prácticamente llegó al hueso y afectó arterias, venas y tendones. Debe ser operado con urgencia, porque ha perdido mucha sangre y está perdiendo movilidad de los dedos. Necesita Bs 8.500 para ser atendido en una clínica privada y entrar en cirugía ; pero no es una opción para él, porque no cuenta con ese monto.

Su familia intentó trasladarlo al hospital San Juan de Dios, pero por el cambio de turno, le dijeron que no podían recibirlo. Tampoco lo aceptan en el Japonés, porque piden que tenga una referencia desde el segundo nivel. En la clínica no lo dejan salir, mientras no presente una nota de aceptación de otro centro de salud.