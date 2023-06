Ordenan abrir procesos disciplinarios para tres policías por la aprehensión del juez Manuel Baptista

En la audiencia virtual, los abogados explicaron que toda resolución emitida por un juez puede ser apelada por cualquiera de las partes cuando sintieran que fueron agravados sus derecho s, por ello consideran que los policías se atribuyeron funciones que no les corresponden e incurrieron en delitos desde usurpación de funciones y vulneración al debido proceso.

Valda señaló ante el juez que los policías que aprehendieron a Baptista actuaron como una labor de 'fiscalizador de la labor judicial', siento calificado esta situación como una incongruencia e insulto, no solo al abogado. "El policía cumple un deber y el abogado también lo hace" , remarcó el abogado.

Por su parte, el abogado José Isla, indicó que los policías. al actuar sin ninguna orden fiscal, su aprehensión cometida en contra del juez Baptista fue indebida. "El mayor Saúl S., establece que habría identificado que la resolución del juez estaba errónea, él se tomó atribuciones que no les son conferidas. En ese sentido, el Tribunal de Garantías estableció de manera clara que los tres policías deben ser separados de su unidad policial porque deben ser enviados al Didipi para una sanción disciplinaria; y paralelamente deben ser enviados sus antecedentes al Ministerio Público para ver qué delitos cometieron", explicó.

Agregan que una de las observaciones e irregularidades que cometieron los uniformados fue el allanamiento, porque entraron sin ninguna orden judicial ni fiscal al recinto laboral del juez. "No se puede entrar al trabajo de una persona, cualquiera sea, con el objeto de una sospecha que está cometiendo delito, para ello se debe tener una orden judicial. El segundo aspecto observado es que cometieron la privación de libertad indebida con el juez Manuel Baptista", dijo Isla.

Agregaron que el proceso que se le abrió al juez Manuel Baptista, al no encontrarse dentro de su conducta algún acto malicioso, este se debe archivar y extinguir.

"Por más que sea el Ministerio de Gobierno, el comandante de la Policía, no son más que funcionarios del Estado, no son semidioses, no están por encima de n nosotros ni por debajo, todos somos iguales, cumplen su rol y nosotros también", recalcó Valda ante la juez.