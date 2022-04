Organizaciones se enfrentan a empresa en El Torno por la explotación de piedra caliza

Escucha esta nota aquí

Ante la amenaza de iniciar trabajos de minería con la explotación de piedra caliza en el municipio de El Torno, comunarios y dirigentes se movilizaron para impedir que esto suceda, lo que desembocó en citaciones fiscales y denuncias por parte de la empresa minera Farah.

Desde hace un año, pobladores de 13 comunidades y dos barrios del distrito 6 del municipio de El Torno, junto a sus dirigentes, vienen "luchando" para evitar que la empresa minera explote un cerro que afectaría a dos ríos que les proveen agua y a sus cultivos.

El pasado 16 de febrero los pobladores del municipio de El Torno instalaron un bloqueo a la altura del puente Santa Marta, exigiendo al Gobierno nacional anular los permisos de una empresa minera para que no se explote la piedra caliza de un cerro. El alcalde del municipio, Hedilberto Cuéllar, expresó públicamente su apoyo a las comunidades y se logró el compromiso del Gobierno de anular la licencia ambiental a la empresa minera Farah.

Tras este acontecimiento, dos comunarios recibieron denuncias penales por parte de la representante de la empresa Farah, Molly Saldaña Araujo. Los denunciados serían el dirigente Milton Cortez y la comunaria María Binda, quien es propietaria de un predio que se opone a vender o ceder un permiso para que la empresa minera ingrese a explotar la piedra caliza en las comunidades La Forestal y Playón.

“Nos enteramos que yo ya tenía una denuncia por favorecimiento por mi cargo, supuestamente yo soy el que contrato los micros para llevar gente, recibo dinero del Gobierno municipal, de los dirigentes, pero eso es mentira y lo voy a desmentir donde sea. Como campesino estoy luchando por una causa justa, a pedido de todas las bases y todos los dirigentes del sitio”, aseguró Cortez.

Por su parte, Saldaña reveló que el motivo de su denuncia contra Cortez sería por corrupción, ya que afirma haber sido víctima de un intento de secuestro cuando dirigentes la emboscaron en una zona donde no llegaba la señal telefónica y se encontraban con camionetas y recursos de la Alcaldía de El Torno. Incluso indicó que el propio alcalde estaba presente y fue cómplice del hecho.

"Milton Cortez viene a mi ventana y me dice que me baje y que no me iban a dejar ir hasta que me disculpe con el alcalde por haber denunciado un día antes en la radio de El Torno que había cometido injerencia política", relató Saldaña.

Según Saldaña, los dirigentes tenían machetes y un comportamiento agresivo. La negociación para poder salir del lugar habría durado cerca de dos horas y finalmente fue escoltada hacia la Alcaldía para firmar un acuerdo con el burgomaestre. Sin embargo, al llegar a las instalaciones municipales logró escapar.

Además, indicó que se hizo la ampliación en la denuncia contra María Binda ya que en su declaración como testigo dentro del caso desveló supuestos contratos lesivos al Estado que la implicaban, junto a la fundación Natura y la Alcaldía de El Torno.

"Binda sola se amplía la denuncia porque confiesa y desvela los acuerdos de Fundación Natura y la Alcaldía, e incluso dice que le están pagando los abogados", aseguró.

Para Saldaña, la Fundación Natura Bolivia, organización boliviana sin fines de lucro que trabaja hace 19 años apoyando a comunidades a conservar fuentes de agua y bosques en 67 municipios de Bolivia, cometió injerencia al “convencer a los comunarios de que el cerro se va a caer y el agua se va a secar”, además de indicar que obedecen a intereses extranjeros y que tendrían acuerdos económicos con el municipio de El Torno.

"Yo entiendo que los comunarios estén confundidos porque la Fundación Natura ha impulsado una campaña de desinformación junto al alcalde y las cooperativas de agua. Les han dicho que el agua se va a secar y que la montaña se va a caer. Entiendo que ellos les crean sus autoridades, por eso me he mantenido al margen de ese situación y solo he actuado desde el ámbito legal", añadió Saldaña.

Por su lado, la Fundación Natura descartó las acusaciones de Saldaña e indicó que la organización no recibe dinero alguno de ningún municipio con el que trabaja. Asimismo, señalaron que su metodología de trabajo denominada ‘Acuerdos Recíprocos por Agua’ no tiene nada oculto e incluso difunden y enseñan la metodología para que sea replicada tanto por otras instituciones como por otros países.

"Esta señora lo que dice es que la Fundación Natura está detrás de todo el movimiento de las comunidades para entorpecer su trabajo de minería, cuando en realidad está vulnerando un derecho humano que es el derecho al agua, entonces ha iniciado una campaña enorme de difamación contra la fundación que ha sido muy incómodo para nosotros porque no es cierto, las comunidades solas se levantaron para defender sus derechos", explicó la directora de la fundación, María Teresa Vargas.