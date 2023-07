Otto, el lustrabotas que se encuentra fuera de un hospital y necesita ayuda para recuperarse

Sus amigos lo conocen como Otto, no saben su apellido, tampoco su edad. Ellos están preocupados por este hombre, de tez morena y ojos rasgados, que lleva años trabajando en la plaza 24 de Septiembre. No obstante, ahora que ha caído enfermo no tiene nadie quién se haga cargo de él. Por el momento, sus amigos junto a la señora Anita, una persona de buen corazón, no dejan que le falte comida.