Pablo Arza y el juego con la selva amazónica envuelven el corazón cruceño

En este 2024 busca, de nuevo, sensibilizar a los amantes del arte con tres máscaras elaboradas con madera de balsa y 15 cuadros llenos de simbolismos en los que las historias danzan a partir de las líneas establecidas por el realismo, el impresionismo y el surrealismo; abordando, además, el arte figurativo, objetual, subjetivo y paisajístico; todos elaborados con acrílico y témpera sobre materiales nobles como el lienzo, el trupán y el cartón.



Los meses de contacto directo con la selva le sirvió al artista para inspirarse en su nueva colección y no quiso se le escape nada al momento de llevar el pincel sobre una plataforma. “Estoy cuerdo (cuando pinto). No bosquejo ebrio. Me gusta recrear aquellos momentos que he vivido durante toda mi existencia en Beni. Soy curioso y me gustan los detalles”, puntualiza el hombre oriundo de Magdalena.