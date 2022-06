Pacheco desafía a dirigentes del Hospital San Juan de Dios a que expongan sus demandas en una reunión pública

Escucha esta nota aquí

Se cumple el segundo día de paro de los trabajadores del Hospital San Juan de Dios sin el menor indicio de acercamiento en las posturas. El secretario de Salud de la Gobernación, Fernando Pacheco, califica de política la medida.

Pero esta vez y tras 18 paros que vienen realizando dichos trabajadores en apenas 13 meses de gestión, propone una reunión de puertas abiertas para que la población conozca el trasfondo de las demandas del sector.

De manera pública, Pacheco señala a Cleotilde López, máxima dirigente del sindicato de trabajadores de base, por alentar una medida que perjudica a la población.



"La desafío a una reunión, para este viernes, en las instalaciones del hospital, misma que será delante de la prensa para que toda la población escuche qué es lo que ella quiere", retó Pacheco. Las demandas que motivan el paro ya fueron atendidas, aseguró.

El secretario de Salud vincula los paros en el Hospital San Juan de Dios a un intento de desestabilizar la gestión "porque es una instrucción de su partido".

"Van 18 paros que lleva adelante esta señora, vemos un interés político y tiene la finalidad de desestabilizar la gestión del gobernador porque cumple una instrucción de su partido, olvidando la reivindicación real a la que ella debe responder", dijo el responsable departamental de la salud.

Desde el miércoles, 1 de junio, los trabajadores de base del nosocomio cumplen un paro de 48 horas en demanda de mejoras laborales, dotación de material e infraestructura y refacción de las instalaciones.

A nombre de los trabajadores movilizados, Ismael Guzmán García, demandó mayor inversión en el hospital de tercer nivel. "Los ambientes están saturados", denunciaba ayer junto a un llamado de alerta sobre las dificultades que viven a diario en la atención.

En marzo de este año se suscribió un acuerdo entre sindicato y Gobernación. Con dicho acercamiento se levantó la medida de huelga de hambre que se realizaba en instalaciones del mismo hospital.

Para el sector de los trabajadores de base, estos acuerdos no se han cumplido y, por tanto, vuelven con las medidas de presión.

Desde el otro lado, se cuestiona el papel dirigencial de López ya que, en palabras de Pacheco, "su mismo sindicato no hace caso a la medida". Agrega además que la representante de los trabajadores de base "no se le da contento con nada, no tiene ninguna predisposición de darle al San Juan de Dios las condiciones necesarias".

Desde este jueves, el sector salud inicia un paro de 48 horas en protesta por la falta de diálogo con el ministro de Salud, Jeyson Auza. El Consejo Nacional de Salud asumió esta disposición por la inasistencia de la autoridad nacional de salud en las mesas de trabajo en Cochabamba.

