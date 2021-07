Pacheco: "Sospechosos de variante Delta no están graves porque estaban vacunados"

Escucha esta nota aquí

Fernando Pacheco, secretario de Salud de la Gobernación cruceña, dijo este sábado en EL DEBER Radio que se mantienen las sospechas de la presencia de la variante Delta en la ciudad con los 12 pacientes que están internados en la Caja Nacional, esto debido a los síntomas severos que presentaron.

"Los pacientes han desarrollado una neumonía atípica, un cuadro brusco de un tipo de neumonía que normalmente no se presenta de una manera tan abrupta, se sospecha de una variante Delta por las características de la agresividad con la que se presentaron los síntomas en estos pacientes", señaló Pacheco.

Sin embargo, el secretario de salud declaró también que, a través de una indagación realizada por la unidad de Epidemiología, se concluyó que 11 de estos pacientes ya estaban vacunados, es por eso que sus organismos han respondido de una manera favorable y se encuentran estables. Uno de ellos no estaba vacunado y se encuentra delicado. "Esto es una muestra más que las vacunas, ante cualquier variante, pueden resultar una medida de protección adicional a los medicamentos", dijo Pacheco.

El galeno mencionó que se habían hecho las tomas de muestras respectivas para poder hacer la tipificación de esta variante "para tener de manera responsable una aclaración o una confirmación sobre esto. Lógicamente no estamos lejos de tener circulando las variantes, no solo la Delta, sino todas las demás, y por eso pedimos que no se flexibilicen las medidas que se están tomando en el COED".

Los 12 internados son pacientes de 30 a 55 años, que fueron afectados directamente en el pulmón, ya que esta variante no se queda en la región de la nasofaringe. "Las otras variantes llevaban al paciente a terapia intensiva hasta en siete días, esta variante más agresiva lo hace en la mitad, además, es mucho más contagiosa", explicó Pacheco. Los resultados para saber si fueron contagiados con la variante Delta se sabrán la próxima semana.



Ante los pedidos del Gobierno nacional de no alarmar a la población porque aún no hay indicios de que la variante Delta esté en el país, Pacheco dijo estar de acuerdo, pero cree que tampoco se debe bajar la guardia, ya que estamos aún en pandemia y esta sigue teniendo fuerza. Los casos, a pesar de que están estables, siguen siendo altos.



Vacunación

Pacheco también señaló que cerca del 50% de la población del departamento de Santa Cruz ha recibido la primera dosis de la vacunación o la única dosis de la Johnson & Johnson, algo que para él es una buena noticia, si lo que se quiere es llegar a la inmunidad del rebaño.

También dijo que están a la espera de un lineamiento a nivel nacional para saber si se puede combinar la vacuna rusa Sputnik con otras dosis o si van a llegar las segundas dosis a mediados de agosto, como dijo el Gobierno. Lo que sí tiene claro es que la aprobación para mezclar la Sputnik con otras vacunas tiene que venir de organizaciones como la OMS y no de instituciones científicas de Bolivia.

