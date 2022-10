Paciente con cáncer: “Cada día tenemos que dar un paso adelante y vivir con un grano de esperanza”

Asegura que lo que más le quita el sueño son los remedios para las quimioterapias, que son bastantes costosos y no hay dinero que alcance.

Vendió su casa en $us 60.000 y el dinero se hizo nada con los altos gastos que demanda esta enfermedad. “En cada quimioterapia, de ocho ciclos, se gasta hasta Bs 9.000 diario. No tengo casa, a veces no tenemos qué comer, pero seguimos en la lucha. Necesito vivir y hacer vivir a mi hijo”, dice.