Pacientes llegan a los hospitales "como pueden" para buscar atención médica

Escucha esta nota aquí

Pacientes y familiares de enfermos se dan modos, en este día de paro cívico, para acudir a los hospitales en busca de atención médica o para visitar a sus familiares hospitalizados.

EL DEBER conversó con una mujer embarazada que esperaba en el ingreso de emergencia del hospital Francés. La mujer contó que está con dolores de parto desde el 20 de febrero, pero le dijeron que, mientras no se le rompa la fuente, no la podrán atender. "Son tantos días de contracciones que se debería optar por una cirugía, pero me dicen que espere", manifestó.

Otra mujer, que esperaba en Emergencias, contó que buscaba ver a su madre, que hace una semana estaba internada en el lugar.



Por su parte, Rosa Leny narró que tuvo que dormir en el hospital San Juan de Dios, ya que, por el paro, no iba a poder llegar hasta el hospital para atender a su familiar, que se recupera de una fractura de fémur. Sin embargo, ella considera que el sacrificio valió la pena.







De acuerdo con el director del hospital Francés, Javier Parra, se están dando las atenciones con regularidad. Mencionó, como ejemplo a dos pacientes que llegaron con hemorragia digestiva, descompensados, y que están siendo atendidos en la sala de reanimación, pese a que es una atención que debería prestar un hospital de tercer nivel.

Parra pidió a la población que, durante el paro cívico, deje transitar al personal de salud para que pueda llegar a sus fuentes de trabajo y asistir a los pacientes que lo necesitan.











Por su parte, en su reporte, el secretario municipal de Salud, Roberto Vargas, ha confirmado que los centros de primer y de segundo nivel se encuentran atendiendo los casos de emergencias durante este viernes de paro cívico. Pese a que en algunos centros de salud hubo retrasos debido a las dificultades del personal para transportarse. Recordó que en los centros de salud municipales también están disponibles las vacunas contra el Covid-19 y que existen cinco puntos masivos de diagnóstico donde pueden hacerse la prueba de antígeno nasal.



Este viernes 4 Santa Cruz para, como una medida de protesta contra lo que el Comité Cívico cruceño considera una justicia parcializada; además es una manifestación contra los procesos judiciales que enfrentan representantes de la oposición.