Padre de familia desiste de la denuncia penal contra la maestra de Minero por el bienestar de su hijo

“Sicológicamente está destruido. Mi hijo hace más de 24 horas que no ingiere alimentos, no está descansando bien por la noche, es sujeto de amenazas por parte de sus compañeros del mismo curso , entonces, ya estamos en una situación de bullying y amenazas. Ambas partes la estamos pasando mal ”, relató el padre de familia al sitio web El Espectador.

“No es un desistimiento, yo no me he equivocado, yo he actuado en función de la protección de los derechos humanos, éticos y morales de mi hijo, que es menor de edad. Estoy aquí para hacer una paralización de los procedimientos del Ministerio Público. Debo de ver la parte humana de ambos extremos, estoy aquí porque se está levantando un polvo que no debió levantarse, porque se está estigmatizando y satanizando un tema que debería tratarse con responsabilidad”, señaló.