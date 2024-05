Padre Juan Manuel Benito: “La inteligencia artificial no nos debe quitar la pasión por la vida”

- ¿Cómo ve el avance de las nuevas tecnologías en el mundo? Las nuevas tecnologías, especialmente ahora con la irrupción de la inteligencia artificial, nos está cambiando a la humanidad y no se puede dar marcha atrás, ya que esta tecnología vino para quedarse, no se puede evitar. Pero eso debemos aprovechar nosotros para nuestro beneficio y no dejar que esta nos gobierne; nosotros la hemos creado y siempre la debemos dominar. El ser humano siempre tiene que estar primero.

- ¿Ve usted como un peligro a la inteligencia artificial?

Si no sabemos utilizarla, claro que sí, porque algunos intentan alcanzar objetivos oscuros y a eso no debemos llegar; la inteligencia artificial no nos debe quitar la pasión por la vida, nuestra humanidad. Somos personas, entonces es una herramienta al servicio del hombre y, si no es así, pues perdemos el rumbo. Si se deshumaniza, pues va ser malo para la persona.