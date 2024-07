Padres de familia bloquean en el vertedero municipal para exigir un módulo educativo

Desde febrero de 2021, los padres han presentado cartas a las autoridades solicitando el pago de las planillas para iniciar la obra, pero hasta el momento no han recibido respuesta. "Nos han prometido cancelar, pero solo nos mienten cada semana", lamentó uno de los representantes, quien mostró los documentos que respaldan su reclamo.



A pesar del frío y la incomodidad, los padres permanecieron en el lugar durante la noche, decididos a no levantar el bloqueo hasta obtener una solución concreta. "Como madres, nos sentimos abandonadas. Hemos agotado todas las instancias y no nos queda otra alternativa", expresó una de las presentes.



Los padres responsabilizaron al alcalde Jhonny Fernández y a los concejales por la falta de atención a sus demandas. "Si no nos dan una respuesta satisfactoria, no vamos a permitir que se abra el vertedero", afirmó una de las dirigentes.