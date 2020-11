Padres de familia de Santa Fe bloquean la carretera Santa Cruz-Cochabamba

Escucha esta nota aquí

Padres de familia de la localidad Santa Fe, perteneciente al municipio de San Carlos, tomaron una subalcaldía e iniciaron un bloqueo de la carretera que conecta a Santa Cruz con Cochabamba, para pedir a las autoridades locales una canasta estudiantil.



A las 10:00 de este miércoles un grupo de padres de familia iniciaron la protesta manifestando no estar de acuerdo con los alimentos que se entregaría en la canasta estudiantil, por lo que piden una explicación al alcalde Marcos Áñez y solicitan su presencia para que les dé una explicación.

"Queremos que él venga para que nos explique lo de los precios. He estado en la comisión y en la lista que nos han entregado anoche no está lo que hemos acordado. Nos han puesto galletas de agua, nosotros no hemos pedido eso. Hemos pedido leche", detalló una de las madres de familia.

Por su parte el alcalde del municipio, Marcos Áñez, lamentó las medidas tomadas por los padres de familia. "Creo que están siendo mal informados porque se ha llegado a un acuerdo donde los cinco distritos están conformes. No puede ser que los padres de Santa Fe sigan, son caprichos", criticó la autoridad.

Para el alcalde, se debe cumplir normas para no caer en lo que se llama malversación de fondos y adelantó que la ley para la entrega de canasta estudiantil ya fue aprobada por el Concejo Municipal. La entrega se hará hasta el próximo 5 de diciembre.



Debido al bloqueo de la ruta, cientos de vehículos, entre camiones y flotas, está varados a ambos lados de la carretera.