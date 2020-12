Padres de niños con cáncer protestan en el Oncológico

Escucha esta nota aquí

Los padres de familia de los niños y niñas que son pacientes del Instituto Oncológico del Oriente Boliviano iniciaron una protesta en las puertas del hospital ante la no respuesta de las autoridades a una serie de demandas que tienen en agenda desde la anterior administración estatal, todas ellas enfocadas en mejorar la atención a los más de 150 enfermos que llegan cada semana hasta el nosocomio.

​​La presidenta de la Asociación de Padres de Familia de Niños con Cáncer, Ana Figueroa, señaló que en noviembre pasado enviaron notas al ministro de Salud, Édgar Pozo, las mismas que fueron ingresadas al despacho y hasta ahora no recibieron respuesta, desencadenando las nuevas protestas.

Las demandas se centran, principalmente, en la dotación de insumos médicos para la atención de enfermos, así como la asignación de nuevos ítems de salud enfocados en Pediatría y Oncología, ya que solo dos médicos atienden a los enfermos. A esto se suma la solicitud de construir un nuevo ambiente para que los niños y niñas puedan ser atendidos, y la ampliación de los horarios de atención en el laboratorio del Oncológico.

"Hasta ahora seguimos sufriendo y vivimos con el Jesús en la boca para que el techo no se nos caiga. No hay medicamentos del Sistema Único de Salud (SUS), no hay sueros ni jeringas y el laboratorio no atiende todo el día, tenemos que ir a laboratorios particulares", lamentó Figueroa.



También piden la intervención de la Gobernación para que interceda ante el Gobierno central para la asignación de estos recursos. De los 150 niños y niñas enfermos, cada día son atendidos cerca de 50 personas y a ellos se suman otros 17 pacientes que están internados.