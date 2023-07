Padres del niño que denunció la violación en un colegio particular piden no dejar enfriar la investigación

A través de una carta, los padres del menor que reveló haber sido víctima de violación en un colegio particular de Santa Cruz, piden no dejar enfriar la investigación del caso. Esto debido a que el hecho se conoció hace un mes y no han visto avances significativos. Temen que el caso se diluya en el olvido puesto que en algunos días la unidad educativa ingresará al periodo vacacional.