Padres reclaman por el corte de energía eléctrica en el Nacional Florida

Padres de familia denuncian que los estudiantes y maestros se quedaron sin energía eléctrica desde la tarde del lunes por falta de pago del Gobierno Municipal.



Señalan que el turno de la noche no pasó clases, por este motivo y que los estudiantes de la mañana, este martes, no pueden hacer uso de los equipos que requieren energía eléctrica.



"No han pagado las facturas adeudadas", dijo Jorge Sárate, un padre de familia.



Los papás manifiestan que se adeudan al menos cinco facturas, lo que consideran una irresponsabilidad de parte de las autoridades.