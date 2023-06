Padres y familiares de víctimas protestan contra los abusos sexuales

"Los niños no se tocan", era una de las frases más repetidas en las pancartas expuestas por el grupo autoconvocado, además recomendaban estar alerta a las señales que muestren los niños y no obligarlos a quedarse o estar en compañía de personas extrañas.

"Como padres nos estamos organizando para luchar contra la pedofilia, no podemos permitir que sigan ocurriendo vejámenes en centros educativos y en todos lados. Queremos alzar nuestra voz, decir a las autoridades que no vamos a permitir que normalicen la pedofilia, porque esto no es una orientación sexual, es un problema sicológico, un problema mental y no queremos que lo estén normalizando", manifestó Aruquipa.