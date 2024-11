Pan, arroz, papa y carnes son los favoritos de los cruceños según sus hábitos de consumo: ¿nos estamos nutriendo bien?

Fernanda tiene 19 años, va por su tercer semestre de Arquitectura y por los horarios de sus materias en la universidad solo almuerza dos veces por semana en su casa , oportunidad en que se sienta a la mesa junto a su mamá. Su hermana menor come los cinco días de la semana escolar en su unidad educativa porque tiene doble colegiatura y su padre, que trabaja en horario continuo, también se alimenta fuera de casa.

Por lo tanto, en ese hogar casi nunca se cocina , la comida del mediodía se ingiere en los comedores o pensiones , ya sea de la calle, del colegio o de las oficinas. Las dos hijas de ese matrimonio comen solas y nunca se piden sopa, que es la que generalmente lleva mucha verdura, y los adultos reconocen que la oferta de almuerzos no llega con variedad de ensaladas, si es que la hay, solo se sirve tomate y lechuga, rara vez hay alguna otra verdura como repollo, zanahoria, vainita, coliflor o remolacha . Ah, pero eso sí, nuca falta el arroz y las papas fritas son las preferidas.

Entre los alimentos que más se consumen en los hogares cruceños figuran el arroz, la papa, el pan , las carnes de res, pollo y cerdo, y en menor grado el huevo y los lácteos. En cuanto a bebidas hay una superioridad no muy marcada de las sodas por encima de los jugos de frutas naturales . Y todo esto tiene su explicación. Según la nutricionista María del Carmen Ponce (responsable del Programa de Alimentación y Nutrición del Servicio Departamental de Salud) en Santa Cruz la gente tiene hábitos de consumo bien marcados heredados de sus padres en los que se busca algo que llene (masas, pan, arroz, fideo) y que a su vez sea económico.

De este documento echamos mano y lo fuimos analizando ítem por ítem junto a la nutricionista del Sedes, que adicionó su experiencia según lo que vive en los diferentes hospitales, y en algunos casos discrepa con las cifras, en especial en las declaraciones de los adultos que dicen que el 96,6% de sus niños desayuna en casa y que el 98% almuerza en sus hogares. Para ella esto no es real, pues cada vez se ve más que ambos padres trabajan y no tienen tiempo de preparar los alimentos en casa, echando mano de productos ultra-procesados o se pensionan en locales de la calle, donde no siempre hay frutas y verduras en la oferta.