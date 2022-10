Panteoneros: Los que cuidan las tumbas de los caídos en el encierro por el coronavirus

Juan Carlos durante el confinamiento logró la certificación para trabajar en los camposantos y recuerda que en un solo día se llegaron a sepultar hasta 30 personas en un solo cementerio, víctimas del covid. “Nos cuidábamos bien, pero no quedaba más que seguir, porque en ese momento no había dónde trabajar”, indicó.

Está muy familiarizado con los difuntos que no tiene ningún temor, pero reconoce que no fue fácil al principio, porque al ver tanto drama tenía pesadillas.

Estar entre los muertos no le despierta temor, porque está convencido de que los vivos le pueden hacer más daño y los otros ya no están en este mundo. “No tengo miedo, al que puedo temerle es al vivo, porque hasta me puede matar”, dice.