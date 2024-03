Paola Aguirre sobre el no traslado de Camacho: "Es una burla al pueblo cruceño, que esperaba al gobernador"

Recordó que la justicia determinó que el gobernador cruceño esté presente en la audiencia presencial; sin embargo, autoridades gubernamentales han expresado varios argumentos para no ejecutar dicho mandato. Entre los argumentos expuestos por autoridades están la falta de condiciones para el traslado, supuesta falta de notificación a todas las partes involucradas en el caso e incluso el hecho de que habrían internos que no quieren a Camacho en el penal de Palmasola.



A pesar de las confirmaciones previas desde las instancias del Gobierno nacional sobre el traslado del gobernador, lamentablemente, persiste un hermetismo que no brinda certidumbre, ni a los abogados de la defensa, ni al propio gobernador respecto a la ejecución de esta orden judicial, dijo Aguirre.



"Esto constituye una verdadera burla y afrenta para el pueblo cruceño, que esperaba la llegada del gobernador", expresó la asambleísta. "Es evidente que el Gobierno nacional y el MAS no respetan la ley, se ufanan de su control sobre el Órgano Judicial y no muestran miramiento alguno al pisotear los derechos del gobernador", añadió.



Aguirre indicó que la Asamblea Legislativa Departamental se hará presente, este lunes, a las 13:30, en la audiencia de juicio oral, ya que el Tribunal Octavo de Sentencia tiene la facultad no solo de juzgar, sino también de hacer ejecutar los fallos judiciales.