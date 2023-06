Papá de Lineth: "Las personas que tengan alguna información, ayúdenme a encontrarla. Ya es un mes que no sabemos de ella"

Los padres de Lineth, a pesar de la posibilidad de que su hija ya no esté con vida, según la versión de alguno de los detenidos en el caso, no pierden la esperanza.

"Las personas que tengan alguna información , ayúdenme a encontrarla. Ya es un mes que no la tengo a mi hija, no sabemos de ella. Mi esposa anda mal y temblando, pero todavía tenemos la esperanza de encontrarla", manifiesta Grover Chama, papá de la adolescente que acompaña día y noche los operativos de las autoridades.

Señaló que al parecer, los cuatro detenidos por la desaparición de Lineth , vienen brindando información falsa o pistas que no aportan en el hallazgo de su hija, ya que se han realizado varios operativos, rastrillajes y hasta excavaciones, pero hasta ahora la adolescente no es encontrada.

"No se si esta gente está ocultando algo, las veces que van con la Policía y cavan, no encuentran nada. No sé si se contradicen, porque primero dicen que no la conocen y después que sí. Hay gente que debe saber algo. Necesito que den información a la Policía, ya es mucho tiempo, es un mes que no sabemos de mi hija", reclama el angustiado padre.