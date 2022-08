Papá del estudiante víctima de bullying analiza retirar a su hijo del colegio y denuncia amenazas de otros padres

El padre contó que, junto con la madre, están considerando cambiar a su pequeño del colegio porque las condiciones para él no son seguras . Los niños que lo atacaron viven a pocos metros dl establecimiento, que no cuenta con cámaras de vigilancia ni personal de seguridad.

Además, denunció que ayer (miércoles), tras conocerse que la Defensoría de la Niñez investigaría el hecho, el padre de uno de los agresores lo llamó para amenazarlo. “Uno de los padres me llamó y me dijo que no lo conocía y me iba a sentar la mano”, dijo en entrevista con la Red Uno, a tiempo de señalar que est hecho contribuiría a su decisión de retirar a su hijo de ese colegio.