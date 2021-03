Paralizan el conteo de votos para la Alcaldía cruceña por observaciones a más de 1.300 actas

Escucha esta nota aquí

El conteo oficial de los votos para la elección del Alcalde de Santa Cruz de la Sierra será paralizado debido a que más de 1.300 actas, equivalente al 25,5%, han sido observadas por delegados de partidos y éstas tendrán que ser resueltas en Sala Plena. La capital cruceña cuenta con 5.100 actas electorales en total.



El delegado de C-A, Marcelo Vidaurre, informó que es un porcentaje alto de actas observadas, porque, de acuerdo a su percepción, hubo una mala preparación de los jurados electorales por el ausentismo que hubo y se eligieron jurados en las colas; segundo, porque no tomaron bien los cursos. "Las sumatorias eran erróneas, no aclaraban bien las cosas, entonces eso se observa".

El delegado señaló que en su caso, las observaciones fueron pocas.



Vidaurre explicó que en esos casos no hay anulación, sino que son analizadas en Sala Plena para ver si hay errores que son salvables o insalvables.

"Las actas no se pueden modificar, por tanto el tribunal departamental las observa. Las actas que pueden resolverse, lo hacen, pero las otras que no, simplemente las observan y con todos los delegados adscritos se firma una conformidad de que las actas que no se han resuelto pasen al Tribunal Supremo Electoral que, con las observaciones que ha realizado el tribunal departamental, también resuelve sobre las actas y aquellas que no lo son van a apelación", explicó el abogado.

Vidaurre indicó que la mayor cantidad de actas impugnadas fueron realizadas por la UCS.

Desde la UCS, el delegado político ante el TED, Luciano Negrete, dijo que cuentan al 100% de sus actas y que las mismas dan como resultado que el nuevo alcalde de Santa Cruz de la Sierra es Jhonny Fernández.

Negrete dijo que no esperarán el proceso de esas actas, porque las mismas son mínimas.

El dato de la cantidad de actas fue confirmado por el secretario de Cámara del TED, Marco Monasterio.



