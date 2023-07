“Parece que ser autoridad es una limitante para ver a Luis Fernando (en Chonchocoro)”, dice Zvonko Matkovic

"Yo he ido cinco veces a tratar de visitarlo (a Luis Fernando en Chonchocoro), jamás he podido entrar. Incluso, en día y horario de visita. Yo tengo entendido que mientras usted vaya en un día de visita y no intente ingresar algo indebido, nadie tendría por qué impedírselo. Pero, (Régimen Penitenciario) ha sido tan torpe de decir que ninguna autoridad pública va a entrar a visitarlo, como si fuera una limitante. Esto ya es un acto de hasta de discriminación", afirmó Matkovic, en una entrevista realizada por El Deber Radio.