Parlamentarias de Creemos le responden al ministro de Gobierno y lo desafían a intervenir el Chapare

Ante los cuestionamientos del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, sobre la marcha que encabezó el Comité pro Santa Cruz en contra del narcotráfico y en demanda por justicia, parlamentarias de Creemos se pronunciaron en su contra y lo desafiaron a realizar una intervención en el Chapare.

Keila García, asambleísta departamental de Creemos, afirmó que quedó impactada por la “descarada y vergonzosa respuesta” de Del Castillo; sin embargo aseguró que su reacción demuestra su “incompetencia e inoperancia” en sus funciones contra el crimen y el narcotráfico.

“En lugar de aplaudir esta marcha que están haciendo los cruceños para decirle no al narcotráfico él (Del Castillo) él se enoja y se molesta. Señor ministro, deje de meterse con las familias cruceñas, usted debería ser el primero en haber encabezado esa marcha para pedir justicia y que paremos con el narcotráfico”, señaló.

Para García, el ministro de Gobierno no estaría cumpliendo su función de garantizar la seguridad de los ciudadanos y más bien estaría protegiendo a personas implicadas en actividades ilícitas.

“Lamentablemente el Movimiento Al Socialismo (MAS) está encubriendo a ciertas autoridades y policías que a diario se jactan de decir que intervienen las fábricas de cocaína y pichicata, pero nunca caen los peces gordos”, agregó.

En la misma línea, Paola Aguirre, asambleísta del mismo partido, conminó al Gobierno nacional a que “de una vez se decida si está con el narcotráfico o va a luchar contra este, ya que hasta el momento no ve políticas serias que demuestran una voluntad real de erradicar este ilícito. Asimismo, desafió a Del Castillo a realizar una intervención en los laboratorios del Chapare.

“El primer paso para demostrar a la ciudadanía que quiere emprender una lucha real es una intervención en el Chapare, yo desafío a las autoridades gubernamentales del poder central, sabemos que el Chapare es la factoría de la producción de la droga”, apuntó.

La respuesta de las parlamentarias surge tras las declaraciones del ministro de Gobierno el pasado martes que argumentaba que el Comité Cívico buscaba movilizarse por afanes políticos con la excusa del tema del narcotráfico.

“Yo me pregunto dónde estaban estos sujetos cuando cayó el sobrino de Jeanine Áñez y el sobrino de Einar Lima Lobo con 400 kg, no hubo ninguna marcha (…) dónde estaban cuando Arturo Murillo hizo desaparecer milagrosamente 400 kg de cocaína que se encontraban en unos horcones de madera. Lamentablemente aparecen las marchas cuando queremos meter preso a Misael Nallar, que es el sobrino de Carlos Valverde, aquí hay gente que quiere proteger al narcotráfico y no vamos a permitir este tipo de acciones”, dijo el ministro.

