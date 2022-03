Paro cívico: Agropecuarios se retractan y ahora culpan a los medios por las críticas contra la CAO

Escucha esta nota aquí

A través de un comunicado, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) hizo conocer su molestia y descontento con la información reflejada en los medios de comunicación sobre su (no) participación en el paro cívico de este viernes 4 de marzo. Reclaman de que han generado comentarios negativos y falsas interpretaciones hacia esa institución.

En el comunicado, resaltan: “Somos parte, hace décadas del Comité Cívico, al igual que otros sectores que componen la CAO también son parte directa del Comité Cívico y siempre vamos a ser respetuosos de las decisiones que emanen de un ente matriz como el comité”, declaraciones de su presidente, Óscar Mario Justiniano.

Sin embargo, no desmienten ni cambian lo que informaron por la mañana del jueves: que no dejarán de trabajar, pese a la determinación del Comité pro Santa Cruz, que es la institución que convocó al paro como una medida de protesta frente a la justicia, que consideran parcializada.





“El sector productivo no puede parar sus actividades diarias porque los animales no pueden dejar de comer, las plantas no pueden dejar de crecer”, afirmó Justiniano en la conferencia de prensa llamada por la CAO, en la mañana del jueves.



Además, hizo referencia a que ni siquiera durante la primera ola de la pandemia por coronavirus ellos dejaron de trabajar. “Producimos más del 75% de los alimentos en Bolivia y eso se produce todos los días”, fue otra de sus frases para justificar su actividad durante el paro.