Paro de 48 horas de trabajadores de aseo urbano deja a Santa Cruz sin recolección de residuos

Decenas de trabajadores de las empresas de limpieza y aseo urbano Piraí y El Diez iniciaron este lunes un paro de 48 horas exigiendo el reconocimiento de sus derechos laborales. La medida, encabezada por la Federación Nacional de Trabajadores de Aseo de Bolivia (Fentrab), busca poner fin al maltrato laboral y a la falta de condiciones adecuadas de trabajo.



Los trabajadores denuncian que la empresa les adeuda salarios desde hace varios meses e incluso los pagos de estos salarios son irregulares. Además, aseguran que no se están realizando los aportes patronales a la Gestora.



"El salario se ha venido pagando pausadamente, lo cual no corresponde. Nos dan un monto un día, un monto a la siguiente semana y el otro monto al final de mes", comentó uno de los trabajadores.



"También denunciamos públicamente que no se está pagando a la Gestora. Si bien se les descuenta a los compañeros mensuales, ese descuento no va al pago de la Gestora", agregó.