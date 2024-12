Paro de salud: médicos protestan en Parques y Jardines y exigen respuestas al alcalde

Los trabajadores de salud de Santa Cruz confirmaron un paro de 48 horas para el martes 17 y miércoles 18 de diciembre. La medida abarcará los tres niveles de atención: centros de salud y hospitales de primer, segundo y tercer nivel. El sector reclama el pago de sueldos atrasados.



Robert Hurtado, dirigente de los trabajadores, explicó que la falta de pago del sueldo de noviembre fue el detonante. “La Gobernación y la Alcaldía han priorizado el pago del aguinaldo para algunos trabajadores, pero nosotros seguimos sin recibir el salario. Esto es una burla para los trabajadores y para la población que necesita atención médica”, afirmó.



Hurtado denunció que el incumplimiento de compromisos ha sido una constante durante el año. "Firmamos acuerdos que luego no se cumplen. Nos prometieron el pago del sueldo hasta el 10 de cada mes, pero nuevamente no lo hicieron", señaló.



El dirigente también criticó los despidos de más de 500 trabajadores del sector salud por parte de la Alcaldía. “Nos están dejando sin personal en los hospitales. No hay insumos, no hay medicamentos y ahora no hay sueldos. Esto demuestra la falta de compromiso con la población”, indicó.

Impacto en los servicios

El paro afectará principalmente las consultas externas. Las emergencias, sin embargo, seguirán atendiendo. Hurtado aseguró que la medida busca presionar a las autoridades sin perjudicar a la ciudadanía.



“Queremos que la población entienda que no buscamos conflictos. Solo exigimos el pago de lo que nos corresponde y condiciones dignas para trabajar”, expresó.

Ultimátum hasta el viernes