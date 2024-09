Paro de salud: trabajadores instalan vigilia en la Gobernación de Santa Cruz

La vigilia no solo exige el pago del retroactivo, sino también recursos necesarios para garantizar una atención adecuada en todos los niveles de salud. "Estamos en la calle por la incapacidad de estas autoridades, que no han cumplido con el pago del incremento salarial. Esto no es responsabilidad de los trabajadores, sino de quienes deberían haber gestionado los recursos para cumplir con sus obligaciones", añadió Rosales.



El paro de 120 horas, que coincide con el inicio del mes de septiembre, ha paralizado la atención en consultas externas en centros de salud y hospitales de segundo y tercer nivel. Solo se atienden emergencias y servicios de laboratorio.



"Pedimos disculpas a la población, pero esta lucha también es por ellos, para que puedan recibir la atención que merecen en condiciones adecuadas", añadió Rosales, quien advirtió que no retomarán sus labores hasta que el incremento salarial se refleje en sus cuentas bancarias y los hospitales cuenten con los insumos necesarios.



Mientras tanto, la situación sigue siendo crítica, con largas filas de pacientes afectados por la falta de atención.