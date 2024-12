Paro indefinido de micreros se mantiene; anuncian un ampliado departamental y amenazan con paro y bloqueo en todo Santa Cruz

Además, los transportistas anunciaron un ampliado departamental para este viernes 6 ; advirtieron que, si hasta esa fecha no obtienen una solución favorable, “todo el transporte: urbano, intermunicipal, e interprovincial” parará y bloqueará en el departamento,

Bismarck Daza, uno de los dirigentes del transporte urbano, manifestó que mantendrán el paro hasta que las autoridades les den una “solución satisfactoria” , que está referida a la “nivelación” del precio del pasaje; piden una “tarifa justa, al costo de hoy (…) un monto de Bs 2,50 para que nuestras compañeras y compañeros usuarios no puedan sufrir”.

“Nuestras bases han decidido mantener (la medida), hasta que el alcalde nos pueda dar una tarifa solidaria o transitoria Bs 2,50, o si no, no se levanta el paro”, aseveró.

Otro dirigente corroboró la versión: “Lamentamos que no nos hayan dado una solución en el tema de la nivelación de la tarifa; nosotros, por lo menos, pedíamos una tarifa transitoria para poder levantar la medida de presión , pero hemos visto que no hay la predisposición de la autoridad”.

“Estamos hablando de que el tercer día consecutivo de no prestar servicio, quedan sin ningún derecho a prestar cualquier tipo de servicio de transporte público en Santa Cruz; no se le dará la autorización y serán ilegales; no tendrán el derecho a trabajar, que eso es otro de los temas que hemos hablado, así que eso está en este momento ya en consulta”, había indicado el alcalde cruceño, en conferencia de prensa, la noche dle martes. La sanción la viene anunciando desde el pasado fin de semana y todo apunta a que este miércoles deberá hacerla efectiva.