Paro por el censo: cívicos condicionan retorno del diálogo a liberación de los detenidos en Puerto Quijarro

"Proponen mesas técnicas para definir la fecha en 30 días y así no haya posibilidad alguna de hacerlo el 2023", señala. Además, desde un inicio se observó "el i nterés político en desvirtuar el cabildo cruceño y la capacidad técnica de la comisión cruceña" como una manera de empantanar el diálogo con un debate innecesario.

Larach sostiene la continuidad del paro. "No se suspende hasta que la fecha del censo esté fijada para el 2023; día y mes del año fijado. Solo así levantamos el paro".

Ante las advertencias de grupos afines al Gobierno sobre posibles acciones desbloqueo, recalca el llamado a la población de actuar de manera pacífica. A pesar de eso, recuerda que "no se puede tener paz social cuando ignoras la demanda de un departamento".

Durante la noche del sábado y la madrugada del domingo los cívicos han visitado los diversos puntos de bloqueo. "Nos han pedido que no claudiquemos y no lo haremos. No vamos a defraudar a esa gente que se esta sacrificando día y noche en la calle", dijo Cochamanidis.