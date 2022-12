Paro por el censo: para Alcón mencionar persecución política es "lo más fácil para evadir responsabilidades"

Alcón se refirió al paro cívico de 36 días en términos de daños económicos, vulneraciones a derechos humanos, agresiones y violencia. “Nosotros insistimos en que estos daños que se tienen en Santa Cruz no pueden quedar en la impunidad ; pero eso corresponde a otra instancia, a investigaciones en el Ministerio Público y en el Órgano Judicial”, sostuvo.

Del mismo modo, Alcón hizo alusión a la Ley del censo e indicó que, “si bien no era jurídicamente necesaria, lo que ha permitido es pacificar el país y se ha conseguido aquello”.

“Tenga la certeza de que esto no nos va a amedrentar; no vamos a huir, no tenemos necesidad de escapar; nosotros nos defenderemos”, manifestó el vicerrector en relación con los procesos iniciados en su contra y de otros miembros del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo; algunos de los cargos de los que los acusan son sedición y terrorismo.