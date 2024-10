Paros dejan al menos un mes y medio sin atención a pacientes en los hospitales

“Los pacientes no tenemos la culpa . Madrugamos para hacernos atender y nos encontramos con la sorpresa de que están en paro. Llevo persiguiendo esta ficha varias semanas. Es mucho lo que nos hacen sufrir”, protestó Juana Suárez, quien tenía una cita médica programada para tratar un cuadro de hipertensión y diabetes.

“Esto es de siempre. Me vine con todo para dormir acá y sacar una ficha para el cardiólogo y me encontré con este cartel”, comentó otra paciente que madrugó hasta el hospital San Juan de Dios con su orden de referencia de la zona del Plan Tres Mil.