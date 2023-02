Pasajero huye sin pagar al taxista que lo trasladó a su casa y le prestó dinero para comprarse cervezas

"El hombre era de buena presencia, no parecía ladrón. Me pidió prestado dinero, le di 60 bolivianos porque -según él- solo tenía dólares. Baja a comprarse sus bebidas y seguimos la carrera, pero cuando llegamos a la avenida San Martín me pide estacionarme y es ahí cuando me golpea y huye", denunció el taxista.