Paula Peña: “De quienes hablan de federalismo no he visto hasta el día de hoy ninguna propuesta escrita”

En cuanto a las discusiones actuales sobre el futuro de Santa Cruz, indicó que se está trabajando en ello, aunque aún no se ha definido completamente. "Esto no está definido, se está construyendo, pero por lo que yo puedo percibir, por lo que puedo leer, de quienes hablan de federalismo no he visto hasta el día de hoy ninguna propuesta escrita. No he visto ningún papel, no he visto ni siquiera un punteo”, cuestionó.