Paula Peña: "Hay muchísimas cosas que tiene este país que nos hacen sentir orgullosos, más allá de cuando juega la selección de fútbol"

La celebración del Bicentenario no ha sido tan grande como en otros países. Se inició en el 2009 e incluso desde el Estado había gente que decía que no había nada qué festejar desde ese año y que se debía comenzar a festejar desde los levantamientos de los indígenas en el Caribe, tras la llegada de Cristóbal Colón.

No tiene sentido, el 2009 marcó un antes y un después para lo que después será Bolivia este 2025.

Hay un estado social de pena, están pasando muchísimas cosas, no salimos de una y ya entramos a otra. Los bolivianos estamos angustiados por las grandes divisiones, que creo que son más reales que simplemente apariencias.

En el caso cruceño, la división de las élites, que se inició en 2019. En estos cuatros años ya la fractura es totalmente profunda y no sé si en algún momento se podrán reconstruir los viejos lazos que hicieron posible una Santa Cruz en el Siglo XX.

No sé si es el peor momento de la región. Hace 100 años Santa Cruz vivió tiempos muy difíciles y el manifiesto del Partido Regionalista, que reunía a cruceños jóvenes, obreros e intelectuales, decía que la familia cruceña estaba enfrentada y trataron de no jugar el juego de la división de las élites. Estábamos prácticamente en la misma situación: enfrentados y con problemas serios con el Estado, queríamos un ferrocarril.

Hubo muchos proyectos de país a nivel del poder central y no nacional. Un país minero, exportador de materia prima con salida hacia el Pacífico. Ese país solo miró a la zona andina, la minería. Nunca pensó en el desarrollo del campo, la agricultura, en el mantenimiento de las fronteras. Fue corto de visión, encerrado en sus montañas.

En el año 1952 se intentó crear un proyecto, pero un proyecto en el marco de la dominación, de un pasado común y la homogeneización cultural; sin el reconocimiento de las diferencias regionales y étnicas. Por eso, el Estado de 1952 fracasó, porque no reconoció que las regiones y departamentos éramos diferentes y que los pueblos indígenas merecían un reconocimiento más allá de ejercer el voto. No hubo reconocimiento de la diversidad étnica cultural y de la riqueza de Bolivia. Todos éramos un solo pueblo indígena y no se reconoció a la diversidad étnica que existe sobre todo en el Oriente Boliviano.