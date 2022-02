Paulino Camacho es enviado a la cárcel de Okinawa por 180 días, de forma preventiva, por el caso Las Londras

Escucha esta nota aquí

Paulino Camacho Vedia fue enviado a la cárcel de Okinawa, por 180 días, en detención preventiva por el caso Las Londras, en las que 17 personas, entre civiles, periodistas y policías, fueron secuestradas el pasado 28 de octubre. Tanto las víctimas, como la Policía, lo habían identificado como el más peligroso del grupo armado. La audiencia virtual se desarrolló la tarde de este domingo 13.

Raquel Guerrero, abogada de los periodistas que se encontraban en el grupo de secuestrados, manifestó su desaprobación por la decisión del juez Roberto Cruz Hurtado, del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal 1ro de Guarayos. Y pidió que el acusado sea trasladado a cualquier otra cárcel del país, menos a una que se encuentre en el departamento cruceño porque existe injerencia política.

Paulino Camacho fue imputado por los delitos de lesiones graves y leves, privación de libertad, robo agravado, tenencia, porte o portación ilícita de arma de fuego, tentativa de homicidio y amenazas.

Sin embargo, “el juez ‘sinvergüenzamente’ no tomó en cuenta la acusación de tentativa de homicidio”, reclama Guerrero y compara el trato que tuvo Hebert Sixto Canaza, el otro implicado en el caso Londras, que está guardando detención preventiva en Palmasola, a quien considera de menor peligrosidad y quien sí fue acusado de tentativa de homicidio.

La abogada recuerda que en el video que fue captado por el periodista Percy Suárez, se ve claramente cómo Camacho apunta un arma de fuego, que terminó destrozando la cámara que lo grababa. Para Guerrero, el grupo de Camacho y Canaza estaba preparado y organizado para atacar, por lo que, en el caso de Camacho, se trata más bien de tentativa de asesinato, pues se percibe premeditación.

Guerrero ha apelado a la decisión del juez y se espera que en una próxima audiencia se tomen nuevas determinaciones. También el abogado de Camacho ha presentado su apelación.

“Voy a ser claro, esta lucha no es solamente mía. Debe haber muchos paulinos (…), quiero decirles solamente que la lucha que empezó se va a terminar (…) No tengo nada que esconder. Soy una persona justa, digna, que simplemente lucha por una causa justa” fueron algunas de las declaraciones del imputado, frases que, para Guerrero, buscan politizar el caso.

Por su parte, el periodista Percy Suárez, hizo uso de la palabra durante la audiencia y dijo: “El señor que habló hace rato (Camacho) es el que me apunta y le dispara a mi cámara. Y no solo eso; otra persona, que no puedo identificar, me da un cachazo en la cabeza y me hace soltar la cámara. Esa evidencia que está ahí, que es 1:40 minutos, ahí se lo ve claramente al señor, que lo quieren mostrar como inocente. Mi lucha es por justicia para el grupo que fuimos maltratados”. Suárez pidió justicia y que el caso no quede sin resolución.

El pasado 28 de octubre, un grupo de personas, integrado por periodistas, policías y trabajadores agrícolas, fueron secuestrados y torturados por un grupo armado en el predio Las Londras. Los periodistas llegaron al lugar a invitación de los agropecuarios para constatar el avasallamiento de dichas tierras.





