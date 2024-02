Pedirán estudio sobre sobrepoblación de pirañas en laguna de Concepción

Según el testimonio de bañistas, recientemente tres niños fueron mordidos en las manos y dedos y no serían los únicos casos, relató Denar Salvatierra, familiar de una de las víctimas. “La hija de mi hermano salió gritando del agua y se percataron que había sufrido una mordedura (de piraña) en la orilla, ni siquiera en lo más profundo. En el hospital de Concepción el médico dijo que no era la primera víctima, que durante la semana varias personas acudieron pidiendo atención”, señaló.

Si bien no se puede negar la existencia de pirañas, no se debe alarmar a la población y menos a turistas que llegan a Concepción, afirmó por su parte David Asad, conocedor del tema. “En Concepción no tenemos las pirañas rojas, que son las más agresivas. Las que tenemos son las plateadas y amarillas, que son menos peligrosas”, explicó.