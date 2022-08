Pedraza, afectada por la camioneta: “Mi decisión se debe a que no comparto con muchas determinaciones que se han tomado en el Ejecutivo municipal"

Adriana Pedraza, hasta hace poco secretaria de Desarrollo Humano de la Alcaldía cruceña, habló con EL DEBER y confirmó que su renuncia se debe a que no comparte con las decisiones que ha tomado en el último tiempo el alcalde Jhonny Fernández.





“Mi decisión se debe a que no comparto ni convivo con muchas decisiones que se han tomado en el Ejecutivo municipal. Muchas de esas situaciones me han afectado y ustedes saben a lo que me refiero (se entiende que se refiere a las camionetas de la Defensoría, sobre las cuales concejales de oposición denunciaron que se usaron para generar violencia durante el paro). Decisiones que se hicieron sin el consentimiento del secretario que es cabeza del área y que pasan a perjudicar de manera directa y personal”, expresó la abogada.