Pedro García: "Estoy compitiendo contra dos personas que tienen cercanía con la cabeza, pero creo que tengo el favor de las bases populares"

El fin de semana se conoció que el periodista Pedro García fue proclamado como precandidato del Movimiento al Socialismo (MAS) para la candidatura de Gobernador de Santa Cruz, para las próximas elecciones subnacionales del 7 de marzo de 2021.

García conversó hoy con el programa de streaming de EL DEBER y dio detalles sobre cómo fue que se animó a participar de esta contienda electoral que, de antemano, ya tiene como contrincantes para esta candidatura al exalcalde de Warnes, Mario Cronenbold y al exministro de Gobierno, Carlos Romero.

"Vecinos del Plan 3.000 tocaron la puerta de mi casa porque están descontentos con las candidaturas de Cronenbold y Romero, porque dicen que Romero representa el pasado y las declaraciones de Mario, sobre lo suscitado en 2019, caló muy hondo", contó el periodista.

García contó que no tiene relación con ningún dirigente ni cabeza del partido y que, incluso, no ha tenido ningún acercamiento con Evo Morales.

"No, no he conversado con Evo, no lo he llamado, no me ha llamado él tampoco, no hemos tenido ningún acercamiento", contó.

También se refirió al comentario vertido por Cronenbold sobre la conversación que tuvo con Morales donde el expresidente le dijo que era el indicado para la candidatura.



"Mario dice de que sí conversó con él, y debe ser verdad, porque tiene una cercanía con el expresidente. (...) Pero el masismo de base quiere reconstruir otra forma de manejar el partido, no de ir primero donde el jefe y decirle al oído que es la mejor opción. No es que Mario haya sido la mejor opción, era la única", sostuvo García.

Acerca de Romero, García fue claro al señalar que efectivamente el exministro tiene un acercamiento bastante fuerte con Morales.

"Estoy compitiendo contra dos personas que tienen cercanía con la cabeza, pero yo creo que tengo el favor y la gracia ante las bases populares", expresó el presentador de TV.

Para García, su mejor carta de presentación es el apoyo que dice tener de las bases del MAS incluso, anunció que esta noche estará en Warnes, el bastión de Cronenbold.

"No se trata de que sea masista o no, yo tengo una línea ideológica y obviamente si esa línea es cercana al MAS hace que ellos me llamen porque estoy cercano a esa línea de pensamiento", expresó.

Acerca de la propuesta que llevará a la Gobernación, García dijo que en su momento la dará a conocer, pero que básicamente partirá de darle una verdadera autonomía al departamento.

"Nos vendieron cambio en Santa Cruz y tenemos un gobernador que se quedó 15 años y tenemos un precandidato que estuvo 15 años en la Gobernación, esa es la autonomía que nos vendieron, bajar del centralismo a un centralismo más chico ahí en el edificio de la exCordecruz", señaló.

El precandidato del MAS no descarta en algún momento sostener algún encuentro con Morales, aunque no sabe si el exmandatario se acuerda de él o tiene alguna referencia suya.

