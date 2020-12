Peña y Ortiz dicen que Demócratas perdió sus “valores” para beneficiar a “unos cuantos”

Escucha esta nota aquí

“Una democracia sin valores es una democracia a medias”, esa es una de las frases que resalta en la carta que Óscar Ortiz y Vladimir Peña presentaron a Rubén Costas, comunicando su alejamiento de Demócratas.

Ambas figuras importantes de esa agrupación política denuncian acciones “arbitrarias e inconstitucionales” en la elección de candidatos a alcaldías y la Gobernación de Santa Cruz, beneficiando a “unos pocos”.

La decisión de ambos ocasiona un remezón en ese frente, a pocos días de la conclusión de la inscripción de candidaturas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para las elecciones subnacionales del 7 de marzo de 2021.

“Hemos tomado la decisión de alejarnos de Demócratas. Nosotros lamentamos, porque hemos trabajado muchos años, pero en las últimas semanas se han tomado decisiones equivocadas que originan nuestra decisión”, dijo a Unitel Óscar Ortiz.

El documento:

Mientras que Peña lamentó que las últimas decisiones al interior de ese partido no hubieran respetado las de sus militantes, enfatizando que una de las cualidades más importantes es la transparencia, que, a su juicio, no existió en la definición de candidaturas.

Ambos aseguraron que su salida surge por principios y descartaron que tengan un objetivo político a corto plazo. “Yo nunca me he visto en otra organización que no sea Demócratas”, reconoció Peña.