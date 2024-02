'Pepe' Serrate dejó la presidencia del Comité Cívico Provincial

“Para no agrandarlo y para que no exista división, decidí dar un paso al costado, porque las personas pasamos y las instituciones quedan”, afirmó Serrate.

El dirigente no especificó la naturaleza del conflicto y dijo que tampoco quiso dar a conocer a la prensa en su momento “para no agrandar el problema”.

“Particularmente no comparto la forma como llegó el arquitecto Mario Aguilera, porque todo fue político, manejado por el MAS. No me atrevo a juzgarlo al Comité Pro Santa Cruz, pero sí deja mucho que desear”, declaró.