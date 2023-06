Pequeña de 8 años toca en la plaza y sueña con ser como Paco de Lucía o Piraí Vaca

"Me mandaron a la instancia cultural, pero ya he ido, se tiran la pelota. No creo que la Casa de la Cultura tenga potestad para estos permisos, pero tampoco entiendo cómo los cafeceros, venezolanos, peruanos, colombianos, etc. pueden trabajar en la plaza y a nosotros nos quieren sacar. Varias veces he participado de forma gratuita en actividades de la Casa de la Cultura, y ni para el pasaje me dieron", lamentó la falta de apoyo a la joven promesa, de nombre Sofía.